iGFM (Dakar) La FIFA a dévoilé le classement complet comptabilisant l’ensemble des votes dans la catégorie masculine, quelques minutes après la cérémonie récompensant les meilleurs joueurs de l’année 2022, qui aura vu Alexia Putellas et Lionel Messi être couronnés.

On apprend ainsi que le Champion du monde argentin a terminé avec un score de 52 points soit 8 de plus que son dauphin, Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain a donc deux joueurs sur les plus hautes marches du podium.



Mané termine à la 6e place devant Neymar, Vinicius Jr...



Sur la dernière marche du podium, on retrouve Karim Benzema avec 34 points. Luka Modric et Erling Haaland complètent ensuite le top 5 avec respectivement 28 et 24 points. Un tout petit peu plus loin, Sadio Mané (19 points), Julian Alvarez (17 pts), Achraf Hakimi (15 pts), Neymar (13 pts) et Kevin De Bruyne (10 pts) ferment la porte du top 10. Vinicius Jr (10 pts), qui termine avec le même nombre de point que l’internation belge, Robert Lewandowski (7 pts), Jude Bellingham (3 pts) et Mohamed Salah (2 pts) clôturent ce classement.



Selon plusieurs sources, le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a voté d'abord pour Kyllian Mbappé, ensuite Achraf Hakimi et enfin Sadio Mané.