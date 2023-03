mercredi 1 mars 2023 • 755 lectures • 2 commentaires

iGFM (Dakar) Les journalistes sportifs Cheikh Tidiane Diao (TFM) et Demba Varore (Sportnewsafrica), ont analysé le vote d'Aliou Cissé de The Best FIFA Football Awards 2023.

"Je pense que seul Aliou sait pourquoi il a mis Mbappé et Hakimi devant Sadio Mané. Le vote est subjectif et nous l'avons tous découvert en même temps que le monde entier. Je trouve que quand-même c'est maladroit de sa part", a dénoncé le journaliste de la TFM. "C'est vrai que Sadio n'est pas obnubilé par ses récompenses individuelles, mais quand-même c'est la star de son équipe deuxième au dernier Ballon d'Or. L'année où il est champion d'Afrique, il le met troisième dans son classement The Best c'est parce qu'il n'a pas fait la Coupe du monde, je pense que ce n'est pas normal", a-t-il expliqué. Selon lui, le sélectionneur national des Lions "devait faire comme son capitaine (Koulibaly)". C'est-à dire "mettre Sadio Mané en première position. Je pense que ça allait être beaucoup plus logique", a soutenu Diao.



Diao : "Aliou a eu à souffrir de cela devant Hervé Renard"



Et Diao de rappeler : "Je pense qu'Aliou lui-même a eu à souffrir de cela, c'était devant Hervé Renard qui avait été choisi à sa place comme meilleur entraîneur africain de l'année. Ça lui avait fait très mal", a relevé le journaliste, indiquant que "Sadio est le leader de son équipe, la star, celui qui a amené cette équipe sénégalaise au firmament du continent africain, au titre de champion d'Afrique. Donc, il méritait amplement d'être devant Mbappé et Hakimi dans ce vote de notre sélectionneur national."



Demba Varore : "Sur l’année civile 2022, il n’y a pas un joueur africain au-dessus de Sadio"



"Je n’aurais certainement pas voté comme Aliou Cissé. Parce que pour moi sur l’année civile 2022, il n’y a pas un joueur africain au-dessus de Sadio Mané. Son avance prise entre février et juin ne peut être rattrapée par un bon mois de compétition de Achraf Hakimi au Qatar. Pour moi, il n’y a que Benzema, Messi et Mbappé qui ont mangé à la même table que Mané en 2022. Maintenant je comprends à la fois Cissé et ceux qui tapent sur lui. C’est ça la logique du vote sur les trophées individuels. Rarement il y a unanimité parce que les sensibilités ne sont pas les mêmes. Je dis souvent que les votants sont pour la plupart trahis par les performances réalisées dans la dernière ligne droite. C’est-à-dire les dernières performances avant le vote. Ça reste dans les esprits. Février parait lointain dans la tête de certains. Surtout que les compétitions s’enchaînent. Et peut-être aussi dans les critères donnés aux votants la FIFA a demandé de mettre en avant le Mondial. Or, Sadio n’a pas disputé cette compétition. Mais bon, dépassons cette polémique et dépassionnons les débats. On a d’autres trophées à aller chercher."

