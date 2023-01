jeudi 12 janvier 2023 • 683 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La FIFA a dévoilé, ce jeudi, les nommés pour les différents trophées The Best.

Le temps des récompenses a bientôt sonné à la FIFA. L’instance dirigeante du football mondial vient de dévoiler les noms de tous les acteurs nommés dans les différentes catégories : joueur et joues de la FIFA, entraîneur et entraîneure de la FIFA. Pour rappel, c’est un panel d’experts qui a sélectionné tous les noms cités ci-dessous.



«Pour les joueurs et les joueuses, les prix sont attribués en fonction des performances réalisées sur le terrain et du comportement général sur le terrain et en dehors, tandis que pour les entraîneurs et les entraîneures, ils sont attribués au regard des performances sur le terrain et du comportement général de leurs équipes sur le terrain et en dehors», explique la FIFA.



Messi grand favori, Mané présent



La date de remise des trophées sera le 27 février 2023 et les heureux gagnants auront été élus par un jury composé des sélectionneurs, des capitaines des équipes nationales, de journalistes spécialisés et de supporters inscrits sur le site FIFA.com. Dans la catégorie « joueur de la FIFA », il n’y a pas vraiment de surprise.



Les principaux acteurs de la Coupe du Monde 2022 sont présents : Lionel Messi, Kylian Mbappé, Julian Alvarez, Achraf Hakimi ou encore Luka Modric. Le Ballon d’Or 2022, Karim Benzema, est bien évidemment là, tout comme Neymar, Erling Haaland ou Sadio Mané. Enfin, du côté des entraîneurs, Lionel Scaloni fait figure de favori devant Didier Deschamps et même Carlo Ancelotti, vainqueur de la dernière Ligue des Champions. À noter aussi la présence du sélectionneur marocain Walid Regragui.



Joueur de la FIFA :

Julian Alvarez

Jude Bellingham

Karim Benzema

Kevin de Bruyne

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Robert Lewandowski

Sadio Mané

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Luka Modric

Neymar

Mohamed Salah

Vinicius Junior

Joueuse de la FIFA :

Aitana Bonmati

Debinha

Jessie Fleming

Ada Hegerberg

Sam Kerr

Beth Mead

Vivianne Miedema

Alex Morgan

Lena Oberdorf

Alexandra Popp

Alexia Putellas

Wendie Renard

Keira Walsh

Leah Williamson

Entraîneur de la FIFA :

Carlo Ancelotti

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Walid Regragui

Lionel Scaloni

Entraîneure de la FIFA :

Sonia Bompastor

Emma Hayes

Bev Priestman

Pia Sundhage

Martina Voss-Tecklenburg

Sarina Wiegman

Avec Footmercato