Fifi "Karma ": «Mon amour pour Barham et mon divorce avec le Groupe Maabo…»

lundi 8 novembre 2021 • 503 lectures • 0 commentaires

People 50 mins Taille

PUBLICITÉ

iGFM – (Dakar) Fatoumata Sow, actrice, designer, PDG de Zatafa Fashion, était à la rédaction de igfm.sn. Elle a éclaboussé plusieurs séries de son talent comme «Secrets de famille» où elle incarne une mère de famille et secrétaire, «Karma» dans laquelle elle joue le rôle d’une espionne et assistante et la série «Mariama» où elle se met dans la peau d’une femme trahie qui se transforme en véritable peste. interview.

Dans cet entretien, l’actrice revient sur son amour avec Barham, pourquoi il porte le nom de sa marque, son amour pour son père et le divorce avec les Maabo.



PUBLICITÉ



PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 503 fois.

Publié par Mame Fama GUEYE editor