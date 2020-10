mercredi 21 octobre 2020 • 153 lectures • 0 commentaires

François Fillon aussi s'est invité au débat qui a suivi la mort d’un enseignant mort pour avoir enseigné des caricatures dites du prophète Mohammad (PSL) à ses élèves. Dans les colonnes de Lepoint.fr, l'ancien premier ministre français s’en est pris à la religion musulmane.

«Il faut nommer les choses et avoir le courage de dire qu'il y a un problème avec la religion musulmane, et non avec les autres. Le totalitarisme islamique est une menace mondiale qui doit être combattue sans barguigner. Sans se cacher derrière les mots», dit-il.

Les Français de confession musulmane doivent prendre part à ce mouvement, selon lui, combattre « une partie des leurs » et « ne pas se contenter d'émettre quelques protestations à voix basse quand il y a un drame ».

Ainsi François Fillon préconise-t-il d'interdire le voile dans l'espace public, à savoir « dans les établissements scolaires, universitaires, lors des sorties scolaires et même dans tous les établissements recevant du public ».

« Il est primordial qu'on décrète une forme de mobilisation générale et qu'on mette de côté les arrière-pensées politiques, ajoute-t-il. Parce que nous sommes dans une situation de guerre de longue durée. »