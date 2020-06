Fils de stars du foot, ces destins hors du commun

iGFM-(Dakar) Suivre les pas de son père, star internationale du football, n’est pas chose aisée. Certains s’y sont cassés les dents, tandis que d’autres ont parfaitement pris la relève en devenant à leur tour des joueurs confirmés avec une carrière honorable. Foot Mercato vous propose de revenir sur les destins de ces joueurs peu communs.

Les footballeurs sont des personnes à part. Lorsque son père a eu une grande carrière, il n’est pas facile d’en faire autant. Avoir grandi dans un contexte où son père était adulé partout où il passait a donné à plusieurs enfants l’envie d’emprunter le même chemin. Mais rien ne dit qu’ils auront la même réussite. Mais certains y sont parvenus. C’est le cas de Kasper Schmeichel. Le Danois fait figure d’exception au poste de gardien de but. Cette permanence dynastique au même poste est rarissime au plus haut niveau en football, où les lignées sont rares. Il a emboîté une carrière de dernier rempart comme son illustre père, portier emblématique de Manchester United entre 1991 et 1999, un certain Peter Schmeichel. Âgé de 33 ans, le portier de Leicester n’est plus un inconnu. Il a fait ses classes à Manchester City avant de passer professionnel et d’être prêté à plusieurs reprises pour acquérir de l’expérience. Mais depuis 2011, le Danois fait le bonheur de Leicester où il est devenu un véritable taulier.

Être le fils d’un homme qui a révolutionné le football par son jeu lorsqu’il était joueur puis après en tant qu’entraîneur est peut-être la chose la plus difficile. Surtout quand son père n’est autre que Johan Cruyff, décédé en mars 2016. Entre 1964 et 1973, le Hollandais volant a donné une autre dimension au ballon rond avec son «football total». C’est avec l’Ajax, la sélection des Pays-Bas et le FC Barcelone que Johan Cruyff est devenu une véritable icône mondiale et intergénérationnelle. Mais la relève de son fils a été difficile à assumer. Jordi Cruyff n’aura pas eu la même carrière que son père. Il va réaliser l’essentiel de sa carrière dans des clubs de seconde zone espagnole comme le Celta Vigo, l’Espanyol Barcelone, avant de tenter une expérience en Ukraine au Metalurg Donetsk ou encore à Malte au Valletta FC. Depuis, il s’est reconverti entraîneur avec plus ou moins de succès. Au final, le nom de Cruyff aura été beaucoup trop lourd à porter pour Jordi qui ne laissera pas une trace indélébile dans le monde du football.

Les Maldini une exception, plus difficile pour les Zidane

Estampillés AC Milan, les Maldini ont marqué l’histoire des Rossoneri. Tout commence avec le grand-père Cesare en 1954. Pendant sa carrière de joueur, il a notamment remporté la Coupe d’Europe des Clubs Champions en 1963 ainsi que 4 scudetti d’Italie. Si Cesare a été un précurseur, celui qui a véritablement marqué son époque, c’est son fils Paolo, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire du football. Avec le club lombard il a notamment remporté la Ligue des champions à 5 reprises, sans compter ses 7 titres dans le championnat italien, au total ce sont 27 trophées glanés pendant sa carrière. Il a largement dépassé son père ! D’ailleurs chez les Maldini ils sont deux à vouloir suivre les pas de leurs illustres aînés. Christian Maldini, l’aîné, âgé de 23 ans, a fait ses classes à l’AC Milan mais n’a jamais réussi à percer au plus haut niveau. Il a écumé les clubs de 3e et 4e division italienne sans jamais vraiment s’imposer. Assurément, le nom de son géniteur était trop lourd à porter et il n’atteindra jamais le haut niveau… Ce qui n’est pas le cas de son frère cadet, Daniel. À l’inverse de son grand-père, de son père et de son frère, il ne sera pas défenseur ! En effet, le jeune joueur est un milieu offensif talentueux dont l’avenir s’annonce radieux. Promis à une grande carrière, il a encore le temps d’imprégner sa marque dans l’histoire des Rossoneri et puis pourquoi pas de voir plus loin avec l’équipe nationale : « J’espère un jour revêtir le maillot de la Nazionale A (il est déjà passé par les U18 et U19, N.D.L.R.) comme mon père et mon grand-père. » C’est tout le mal qu’on lui souhaite pour perpétuer la tradition des Maldini dans le football italien.

Joueur puis entraîneur emblématique du Real Madrid, Zinedine Zidane a donné envie à ses fils de suivre ses pas. Enzo, son aîné, est passé par toutes les équipes de jeunes du Real depuis tout jeune, devenu pro en août 2013 à seulement 18 ans, il était un temps promis à une belle carrière. Il fait sa première apparition sous les ordres de son père en 2016 en coupe du roi, mais au Real Madrid il ne perce pas. Il a donc été invité à aller voir ailleurs. Depuis, il s’est un peu perdu après avoir tenté sa chance en Suisse et au Portugal. Il est actuellement à l’UD Almería en deuxième division espagnole, mais le train semble être déjà passé pour Enzo Zidane… Le cadet Luca est celui, pour le moment, qui a le plus bel avenir. Gardien de but, il souffre sans doute moins de la comparaison avec son père. Comme son aîné, lui aussi a fait toutes ses classes au sein de la Casa Blanca. S’il a un parcours différent de son frère, il a été lancé dans le grand bain par son père, entraîneur du Real Madrid ! Il connaît même sa première titularisation en Liga en mai 2018 lors d’un match contre Villarreal (2-2). Malgré sa présence dans le groupe aux entraînements et sa participation à quelques rencontres avec les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu, Luca Zidane avait besoin de quitter le nid et de voler de ses propres ailes. Alors il prenait son envol en deuxième division espagnole au Racing Santander. Dans cette équipe, Luca Zidane a rapidement trouvé sa place. Et il a eu l’occasion de se montrer puisqu’il a participé à 29 rencontres de championnat, mais son prêt prend fin à la saison, tout comme son contrat au Real. Il sera temps de faire les bons choix, car être un fils de Zidane n’est pas chose aisée. Luca le sait, il sera attendu au tournant tout au long de sa carrière.

