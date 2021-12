jeudi 30 décembre 2021 • 775 lectures • 1 commentaires

Actualité 3 heures Taille

La nouvelle est décevante pour la presse locale. En effet, le chef de l’Etat ne fera pas on traditionnel face à face avec la presse sénégalaise.

Chaque fin de l’année, après le discours à la nation, le président recevait la presse au palais pour une séance de questions- réponses. Seulement cette année, la présidence change de programme et décide d’annuler la rencontre et évoque l’approche des élections locales.

Une décision un peu frustrante pour la presse locale puisque dans ce même mois de Décembre, le président Sall avait accordé une interview à la presse internationale à savoir France 24 et RFI.

Dans cette interview, il avait évoqué les questions qui se trouvent, aujourd’hui, au cœur du débat public telles: la problématique du troisième mandat, la réinstallation du poste de premier ministre, les cas Karim Wade, Khalifa Sall, Sonko etc.