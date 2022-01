samedi 22 janvier 2022 • 107 lectures • 0 commentaires

Politique 1 heure Taille

La campagne électorale est maintenant terminée. La Ligue sénégalaise des Droits de l'homme (LSDH) en a profité pour lancer un appel.

"La Lsdh appelle à des élections municipales et départementales transparentes et apaisées afin que notre système démocratique puisse se consolider et grandir davantage", indique-t-elle.



Dans un communiqué parvenu à iGFM, Alassane Dioma Ndiaye et Cie invitent tous les acteurs concernés au sens de la responsabilité, de la mesure et surtout au fair play, quelle que puissent être le choix des électeurs.



Elle appelle enfin l'Administration à se tenir à équidistance de toutes les chapelles et à ne jamais s'écarter des règles de neutralité et d impartialité qui constituent le bréviaire de ses tâches Républicaines.