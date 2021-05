mardi 25 mai 2021 • 119 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Aliou Cissé a annoncé, ce mardi, que son contrat prend fin au mois de juin 2022 soit cinq mois avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2022 (Novembre-Décembre).

Face aux médias, ce matin, pour la publication de la liste des Lions du Sénégal le sélectionneur national a révélé qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2022. Un faisant cette révélation, le technicien sème le doute sur sa participation à la prochaine Coupe du monde 2022 dont les éliminatoires démarrent en septembre 2021. « Normalement, mon contrat finit en juin 2022, c’est ça la réalité", a-t-il fait savoir. "Mais ce que je veux ajouter par là est que cela fait six ans que je suis là, et au bout de ces années, on est plus proche que jamais de gagner une Coupe d’Afrique et de retourner en Coupe du Monde. Je suis simplement de passage comme il y avait des gens qui étaient là avant moi et sont partis",a précisé le sélectionneur national qui dirige les Lions depuis mars 2015.

Il a par ailleurs indiqué que le débat ne doit pas se centrer sur lui, mais plutôt sur comment atteindre les objectifs du Sénégal.

A voire de près, Cissé risque de ne pas accompagner ses joueurs au Qatar si le Sénégal se qualifie à moins que la Fédération décide de le reconduire puisque son contrat prendra fin six mois après le début de la CAN 2021, prévue au Cameroun en janvier 2022. L'autre hic est que tout dépend du résultat lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui veut dire donc que l'avenir de Cissé se jouera lors de la prochaine CAN.