iGFM - (Dakar) L’hivernage est-t-elle terminée au Sénégal. Les prévisions météorologiques de la seconde décade d'octobre 2021, faites par l’Anacim, permettent de répondre à la question. Ci-dessous le bulletin in extenso.

La 2nd décade d'octobre sera rythmée par un temps stable et une forte chaleur sur l'ensemble du pays. Cependant une courte phase humide sera notée sur les régions Sud et Centre du 11 au 13 octobre.

Au Nord, c'est fort probablement la fin de la saison des pluies. L'accalmie y perdurera au cours de cette décade à l'exception des localités de Kanel et Ranérou où des orages et pluies risqueront d'être notés les 11 et 12 de ce mois.

Au Centre-nord, des orages et pluies relativement faibles à modérées seront notés à Linguère, Kébemer et dans la région de Diourbel les 11 et 12 octobre 2021.

Au Centre-sud, les activités pluvio-orageuses toucheront progressivement toute la zone du 11 au 13 octobre.

Au Centre-ouest, les orages et pluies intéresseront la zone les 11 et 12 du mois et probablement l'axe Mbour-Thiès-Dakar le 13 oct.

Au Sud-est, les pluies seront plutôt régulières à Kédougou du 11 au 14 octobre 2021 et probablement du 17 au 18 octobre. Cependant la région de Tambacounda sera concernée par ces pluies les 11 et 12 du mois.

Au Sud-ouest, les orages et pluies y seront particulièrement marquées du 12 au 13 et du 18 au 19 octobre 2021.