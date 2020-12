Memphis s'est appuyé sur Kyle Anderson (28 points), Dillon Brooks (24) et l'abattage de son intérieur lituanien Jonas Valanciunas (14 points, 14 rebonds). Chez les Nets, qui ont manqué de ressources dans le temps supplémentaire, Caris LeVert a été un beau leader (28 points et 11 passes). Timothé Luwawu-Cabarrot, qui a profité de la situation et d'un temps de jeu conséquent (40') l'a bien assisté et termine deuxième scoreur des Nets (21 points mais aussi 2 passes et 6 rebonds).

L'Equipe