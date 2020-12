dimanche 27 décembre 2020 • 429 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Le secrétaire Général du du Syndicat Autonome des Travailleurs des Universités du Sénégal, Aliou Faye a apporté des précisions de taille sur la décision du nouveau Directeur du COUD mettant fin à tous les contrats à durée déterminée. Le syndicaliste explique qu’il s’agit d’une mesure prise dans le souci de maîtriser les effectifs et contrôler le recrutement des temporaires, mais assure qu’aucun droit des travailleurs ne sera lésé.

«Le devoir de vérité m'impose, néanmoins, de rappeler qu'une telle mesure, loin d'être une première au COUD, répond plutôt à une tradition. Les quatre derniers directeurs qui se sont succédés à la tête du COUD ont tous eu à prendre la même mesure, dans le souci de maîtriser les effectifs et contrôler le recrutement des temporaires. », a précisé Aliou Faye qui dit suivre cette question avec une attention toute particulière.

M. Faye a par ailleurs, invité tous les agents concernés par cette mesure, en particulier les sympathisants du SATUS, à la patience, à la responsabilité et à la sérénité.

D’autre par, il plaide la cause des agents frappés par cette mesure et suggère à l’autorité de tenir compte de la nécessité de service et de faire le nécessaire pour reconduire le noyau dur qui travaille au COUD depuis des années.

« Je sais que la rupture d'un contrat est difficile à supporter pour tout travailleur, surtout si celui-ci ne connait pas les fondements d'une telle mesure. Cependant, tout en concédant à l'autorité la prérogative de prendre les mesures qu'il juge utiles au bon fonctionnement de l'institution qu'il a la charge de piloter, nous lui suggérons de tenir compte de la nécessité de service et de faire le nécessaire pour reconduire le noyau dur qui travaille au COUD depuis des années. Ce noyau dur composé de commis de chambres, de commis de bureaux, de commis d'environnement et des agents préposés à la sécurité des biens et des personnes joue un rôle déterminant dans la prise en charge des préoccupations sociales des étudiants. Ce qui est, en définitive, notre finalité. Pour cette raison, il nous semble utile de reconduire, de façon tacite, les agents qui interviennent dans les secteurs clés par lesquels le COUD s'acquitte de ses missions au service des étudiants. », a-t-il demandé au nouveau Directeur.

Le secrétaire Général du du Syndicat Autonome des Travailleurs des Universités du Sénégal d’ajouter : « Nous n'avons aucun doute que le redressement du COUD est la seule volonté qui anime le directeur général. C'est pourquoi j'appelle à la solidarité et à l'union sacrée de tous les collègues autour du directeur pour nous atteler, en parfaite symbiose, au redressement de notre chère institution, pour le bonheur des étudiants et des travailleurs. ».

Il se dit, cependant, convaincu qu’aucun droit des travailleurs ne sera lésé. «Tout en vous exhortant à la patience et à la retenue, nous poursuivons les échanges avec le directeur, en espérant que cette situation difficile qui nous préoccupe tous connaitra un dénouement heureux. Le Directeur est un homme de droit et aucun droit des travailleurs ne sera lésé.», assure le syndicaliste.