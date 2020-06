Fin des superpouvoirs, retour à la normalité: Les conséquences de la levée de l’état d’urgence

iGFM – (Dakar) Le chef de l’Etat a décidé de lever l’état d’urgence et le couvre-feu y afférent. Qu’est ce qui va à présent changer. Les explications du Pr Ngouda Mboup, juriste.

Le citoyen recouvre ses droits et libertés

«La conséquence immédiate c’est le retour à la normalité. C’est-à-dire qu’on va recouvrer les libertés. La situation d’exception produite par l’état d’urgence disparait. On va retourner à l’état normal. Les citoyens vont vivre pleinement leurs libertés et l’Etat va s’accommoder avec ce régime en respectant les droits et libertés.

Plus de super-pouvoirs

Il n’y a plus une possibilité d’étendre les prérogatives des autorités administratives. Il n’y a plus de possibilités des autorités administratives de contraindre ou d’abréger certaines procédures. Et toute procédure doit obéir à la légalité.

L’Assemblée recouvre ses pouvoirs

L’Assemblée nationale va recouvrer ses pouvoirs. Elle va retirer tout ce qu’elle a donné à l’exécutif qui bénéficiait d’une habilitation de trois mois. Donc arrivé à échéance, l’Assemblée nationale recouvre la plénitude de ses prérogatives et aura la latitude de convoquer, entendre et vérifier les politiques du gouvernement.»