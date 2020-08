Finale C1 : PSG-Bayern : Gana pour un sacre historique

iGFM-(Dakar) Le Paris Saint-Germain vise sa première étoile en Ligue des Champions, ce dimanche (19h GMT), lors de la finale contre le Bayern Munich cinq fois vainqueur. Un succès du champion de France, permettrait au milieu de terrain sénégalais, Gana Gueye d’entrer dans l’histoire.

Dimanche soir, à l’Estadio de la Luz de Benfica, il y en aura une pléiade sur la pelouse, mais s’il y a bien un élément qui attisera tous les regards des Sénégalais, c’est bien Gana Gueye. A 30 ans, le milieu des Lions va vivre ce qui s’apparente au match de sa carrière. C’est celui qui est censé le faire basculer dans le panthéon des plus grands. À condition bien sûr que la victoire soit au rendez-vous pour lui et son équipe du PSG.

Sur les pas de Sadio Mané

Même si sa titularisation est incertaine, Gana Gueye voudra quand-même participer à la fête du football européen. Annoncé sur le banc après avoir manqué la demi-finale contre Leipzig pour cause de blessure, l’international sénégalais vise le trophée qui est déjà remporté par son compatriote Sadio Mané avec Liverpool il y a un an. Le milieu de terrain parisien deviendrait le deuxième sénégalais à soulever ce trophée en cas de succès du PSG face au Bayern. Un rendez-vous avec l’histoire pour l’ancien de Diambars, qui remporterait son premier trophée majeur après avoir évolué à Lille, Aston Villa et Everton.

Mamadou Salif GUEYE