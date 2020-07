Finale Can 2019 : Esseulé Sadio Mané, la clé de la victoire selon Belmadi

iGFM-(Dakar) Il y a un an et trois jours, Djamel Belmadi et ses joueurs remportaient la CAN 2019. Pour y arriver, le sélectionneur de l’Algérie a dû mettre en place un plan pour réduire le rayonnement de Sadio Mané sur le jeu du Sénégal. Une stratégie qui a parfaitement marché.

C’est en partie la clé de la victoire de l’Algérie en finale de la CAN 2019. Muselé dans le jeu la star de Liverpool. Les consignes ont été suivies à la lettre par les joueurs algériens. Et le plan a été une réussite. Ce qui a empêché les Lions d’avoir cette verve sur le plan offensif.

« Sur l’aspect par exemple de cadrer un joueur comme Mané, qui est un des plus grands joueurs au monde, et faire en sorte qu’il ne puisse pas s’exprimer comme il a l’habitude de le faire, c’était quelque chose d’indispensable. On a fait ça superbement », a déclaré le sélectionneur algérien à Galsenfoot.

L’Algérie de Djamel Belmadi a séduit plus d’un par son parcours hors du commun à la CAN 2019. Une aventure qui se termine d’ailleurs par le sacre continental avec des hommes forts comme Mahrez, Bennacer, Belaili…