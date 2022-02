Finale CAN 2021 : pronostics de Sénégalais, Camerounais et Français

iGFM (Cameroun) Des Sénégalais, Camerounais et Français croisés au stade Olembé à quelques heures de la finale de la CAN 2021 entre le Sénégal et l'Egypte, ont pronostiqué au micro de nos envoyés spéciaux à Yaoundé.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Yaoundé, Cameroun)

