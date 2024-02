samedi 10 février 2024 • 1078 lectures • 0 commentaires

iGFM (Abidjan) Emerse Faé, le sélectionneur de l’équipe de Côte d’Ivoire, a fait face à la presse, ce samedi, pour s'exprimer sur la finale de la CAN 2023 face au Nigeria.







"Le Nigeria a fait quasiment un parcours sans faute. Au fur et à mesure de la compétition ils sont montés en puissance et ils sont devenus plus dangereux offensivement et plus solides défensivement. Nous c’est l’inverse, on est montés en puissance à partir du match face au Sénégal en huitièmes. On va essayer de les fatiguer et de les avoir à l’usure sur 90 minutes."



Rester sur le même fil conducteur



"On a une petite idée de l’ossature de l’équipe qui va débuter demain. On a eu des pépins physiques pour la première fois après la RD Congo. On fera un point avec le staff après la séance d’entraînement demain. Ce qui est sûr, c’est qu’on reste sur le même fil conducteur. C’est un groupe de 27 joueurs et c’est tous ensemble qu’on gagnera. C’est une force d’avoir un groupe élargi. C’est une belle opportunité pour garder la coupe à la maison, chose qui est difficile avec la CAN. On est à 90 minutes de cet exploit là et d’ajouter une nouvelle étoile sur le maillot de la Côte d’Ivoire."



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à Abidjan, Côte d'Ivoire)