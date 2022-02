dimanche 6 février 2022 • 608 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La police nationale a pris toutes ses dispositions pour le match du Sénégal. elle a mis en place un dispositif pour pouvoir efficacement mettre hors d’état de nuire les bandits qui voudraient profiter de l’évènement, notamment en cas de victoire.

«Ce sont des moments de communion, de rassemblement, mais aussi des aubaines dont les malfaiteurs peuvent profiter pour commettre des forfaits. C’est pourquoi, aujourd’hui, la police nationale, pour parer à toutes éventualités, a mis en place un dispositif.



Celui-ci qui prend en compte le déroulé de cet évènement, avant pendant et après le match pour permettre à toute la population sénégalaise de pouvoir suivre le match tranquillement et de pouvoir, en cas de victoire, que nous souhaitons à nos lions et à toute la population sénégalaise, de pouvoir célébrer en toute tranquillité.



Dans toute la région de Dakar et sur toute l’étendue du territoire national, on aura des dispositifs fixes et des éléments qui ne seront pas en tenue. Ils seront en patrouille pour permettre à tous ceux qui désireront aller suivre le match dans les fan zones, d’aller en famille et de pouvoir aussi éviter, lors des rassemblements, des accidents de la circulation qui peuvent survenir.»