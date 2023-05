vendredi 19 mai 2023 • 193 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Premier Ministre et ministre des Sports, Amadou Ba, a envoyé un message de soutien et d'encouragement aux Lionceaux U17 du Sénégal, à quelques heures (21h GMT) de leur finale en Coupe d'Afrique des Nations, contre le Maroc.

Chers Lionceaux U17,



Vous venez de réaliser un parcours brillant et historique, jalonné de victoires retentissantes sur vos adversaires. Avec, à la clé, une qualification en finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17 qui se joue ce vendredi 19 mai 2023 et une autre non moins importante à la prochaine Coupe du Monde de la catégorie.



Au moment où vous vous apprêtez à jouer cette finale inédite contre la sélection du Maroc, un pays frère et ami, je voudrais, comme le fait toujours le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, à chaque fois que vous vous préparez à aller au combat pour l’honneur et la gloire, vous demander de faire preuve de courage et d’abnégation, d’avoir à l’esprit que vous représentez une nation respectée et considérée, et dont la notoriété dépasse largement les frontières du continent africain.



Votre comportement, à l’occasion de cette finale, devra donc être à la hauteur de ce que représente votre pays dans le monde, c’est–à-dire un comportement où sont cultivées les valeurs de Jom, de fitt, de détermination, mais également d’empathie et de respect de l’autre.



Ces valeurs, vous les avez pratiquées tout au long de la compétition.



Et aujourd’hui, face au Maroc, il s’agit de parachever le récital, et par la grâce de Dieu, de sortir victorieux de cette dernière confrontation.



Merci pour les moments de joie et d’allégresse que vous avez apportés à votre pays et à vos compatriotes.



Félicitations à vous, chers lionceaux, et à vos encadreurs chevronnés et inspirés pour le travail exceptionnel et pour les résultats encourageants et prometteurs que vous avez déjà obtenus.



N’oubliez jamais, quelle que soit la dureté de la confrontation pendant la finale, que le Président Macky SALL, le Gouvernement, les populations, les jeunes, les femmes, tous, nous vous suivrons, nous vous accompagnerons et nous serons à vos côtés pour la victoire finale.



Je vous souhaite bonne chance au nom du Président de la République.



Vive les lionceaux U17 !

Vive le Sénégal !

Vivement le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations U17 édition 2023 au Sénégal.



Amadou BA

Premier Ministre, Ministre des Sports