vendredi 19 mai 2023

iGFM (Dakar) Le Sénégal et le Maroc s'affrontent, ce vendredi 19 mai (21h), à Alger, en guise de fermeture de rideau de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, qui a débuté il y a trois semaines.

La tension est à son comble alors que la 15ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans (CAN U17) touche à sa fin. Pour les jeunes footballeurs des deux équipes, jouer cette finale représente bien plus qu'un simple match. C'est un événement forcément particulier dans leur carrière encore naissante, une occasion de briller devant leur famille mais aussi les recruteurs et de nombreux suiveurs du football africain. Une finale est toujours le point culminant d'une compétition donc même si la fatigue est présente suite à l'enchaînement des matchs depuis le début du tournoi (5 au total), nul doute que la motivation et l'engagement de chacune des deux formations nous offrira un joli spectacle.



Un parcours relativement serein pour les deux équipes



Avant les demi-finales, le Sénégal et le Maroc avaient connu un parcours relativement serein dans le tournoi. Le Sénégal avait remporté tous ses matchs de poules, avant d'écraser l'Afrique du Sud en quarts de finale (5-0). Malgré une avance précoce contre le Burkina Faso lors des demi-finales, les Lionceaux ont concédé le nul (1-1) avant de voir la séance de tirs aux buts (1-1, 6-5 tab) les propulser en finale.



Le Maroc, dirigé par Saïd Chiba, avait également réalisé de bonnes performances en poules (2 victoires lors des 2 premiers matchs), malgré une défaite 2-1 contre la Zambie. En quarts de finale, les Lionceaux de l'Atlas ont facilement battu l'Algérie, le pays hôte, lors d'un derby maghrébin sans beaucoup de suspense (3-0). Malgré une domination du Mali tout au long du match en demi-finales, les Marocains ont réussi à préserver un score nul (0-0) avant de finalement remporter la séance de tirs aux buts au terme d'une remontada (6-5).



Un premier vainqueur connu, ce soir



Il est toujours difficile de pronostiquer une finale, en particulier celle-ci puisque les deux équipes semblent proches en termes de niveau intrinsèque, même si le Sénégal pourra compter sur son attaque de feu (13 buts dans le tournoi) pour faire la différence. Au cours de la compétition, les deux nations ont eu un parcours assez limpide même si elles étaient à deux doigts de rester sur le carreau aux portes de la finale. Dans tous les cas, les supporters des deux camps se préparent à vivre une soirée mémorable, où chaque but et chaque action décisive risquent de provoquer des émotions intenses et de faire basculer le destin de cette 15ème finale de la CAN U17.



À noter que depuis la création du tournoi en 1995, ni le Sénégal ni le Maroc n'avaient atteint ce stade de la compétition. Les Lionceaux de l'Atlas avaient été demi-finalistes en 2013 mais avaient échoué à se qualifier pour l'ultime marche. Pour ces deux poids lourds du football africain, cette anomalie est donc enfin réparée mais le plus dur reste à faire : aller inscrire son nom au palmarès pour pouvoir soulever le trophée.



Rendez-vous à 21h GMT.