Finale CAN U20 : les messages de soutien des capitaines Sagna et Koulibaly

iGFM (Dakar) Les capitaines des équipes A féminine et masculine du Sénégal, Safiétou Sagna et Kalidou Koulibaly, ont envoyé des messages de soutien aux juniors sénégalais à quelques heures de leur finale de la CAN U20, contre la Gambie.



