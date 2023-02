vendredi 3 février 2023 • 136 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sélectionneur algérien, Madjid Bougherra, s'est exprimé sur la finale du Championnat d'Afrique des nations TotalEnergies 2022 (CHAN) face au Sénégal, prévue, ce samedi, à Alger.

"Les joueurs sont prêts et heureux de jouer cette finale. Ils sont concentrés et attendent ce match avec impatience. Ils sont impatients et veulent juste entrer sur le terrain. Ils sont déterminés à gagner contre le Sénégal. La finale se jouera sur de petits détails, et nous avons la chance d'être l'un d'entre eux, et ce sera une belle chose pour l'Afrique.



"Nous jouerons collectivement, défensivement et offensivement"



"Nous jouerons collectivement, défensivement et offensivement, comme d'habitude, et c'est important et rend l'équipe forte. C'est l'une des clés de la victoire.



Nous avons déjà remporté la Coupe arabe, et nous avons été témoins d'une grande joie. Quand notre peuple se réjouit, il n'y a pas de prix pour cela. Pour les joueurs, nous devons rendre le peuple heureux. Ce serait une chose indescriptible et exceptionnelle.



Il y a de gros problèmes concernant la formation de départ. Par exemple, Alexis Guendouz a bien débuté le tournoi, et Farid Chaal a continué à bien jouer après lui. La chose la plus importante est que nous sommes dans l'équipe nationale et que nous jouons pour le drapeau.



Guendouz, qui a gardé trois cages inviolées d'affilée et n'a pas encaissé jusqu'à son expulsion à la 20e minute de leur match de quart de finale contre la Côte d'Ivoire, a été remplacé par Chaal qui a depuis joué 160 minutes et a maintenu le record du tournoi de non encaissé un but jusqu'à présent avant la finale.



Il faut rendre les gens heureux. Les gardiens sont solidaires les uns des autres à l'entraînement. Nous ferons le choix aujourd'hui que ce soit Guendouz ou Chaal, ils doivent être fiers. Quant aux autres joueurs, nous avons 28 joueurs, et jusqu'à présent, 26 d'entre eux ont participé aux matchs. Seuls Haithem Loucif et Chamsedine Rahmani n'ont encore joué aucune minute dans le tournoi », a expliqué Bougherra aux médias.



"Dans notre tête, il n'y a pas de calculs"



Bougherra a insisté sur la nécessité pour l'Algérie d'être couronnée en tant que CHAN" titre, "On ne retient que le vainqueur. Le football est difficile, vous jouez toujours dur et un match peut vous rendre heureux ou démolir vos esprits. Dans notre tête, il n'y a pas de calculs.



"Nous ne jouerons la finale que pour gagner. Nous devons nous sacrifier sur le terrain. Lors de la finale de la Coupe arabe au Qatar, nous avons dit que c'est une belle expérience que nous avons acquise. Cette finale sera différente et bonne pour nous parce que les fans sera plus qu'au Qatar, et ils nous pousseront pour le meilleur. Pour moi, cette finale est la meilleure finale de la Coupe Arabe."



Bougherra a révélé que les Renards du désert veulent remporter le titre du CHAN et le dédier à l'ancien international algérien Bilal Ben Hammoud décédé l'année dernière.



"Nous n'oublierons jamais Bilal bin Hamouda, et nous voulons gagner ce match pour lui."



L'attaquant algérien Soufiane Bayazid qui accompagnait Bougherra a déclaré : « Le dernier match contre le Sénégal sera fort et nous nous y sommes bien préparés. La pression sera là tant que nous porterons le maillot de l'équipe nationale, mais nous jouons devant nos supporters. Cela nous donnera plus de motivation.



"Si Dieu le veut, nous serons prêts psychologiquement. Nous entrerons dans le match plus forts. Nous avons affronté le Sénégal lors d'un match amical. Ils jouent bien et nous avons aussi une bonne équipe collectivement et individuellement et celui qui se concentre le plus et le mieux sur le terrain gagnera ."



Bayazid a marqué le cinquième but de l'Algérie contre le Niger en demi-finale et veut reproduire cette performance contre le Sénégal aux côtés de ses coéquipiers.



La finale du CHAN 2022 entre l'Algérie et le Sénégal se jouera samedi au stade Nelson Mandela de Baraki, Alger, à 19h30 GMT.

