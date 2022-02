Finale de la Can : Beye revient sur sa vidéo virale !

lundi 14 février 2022 • 678 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Fervent défenseur des lions et surtout de Sadio Mané et de Aliou Cissé, Habib Beye savoure toujours le sacre des lions. Sur le plateau de Canal Plus, il est revenu sur son effusion de joie lors de l'ultime pénalty de Sadio Mané en finale de Can.







