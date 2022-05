lundi 30 mai 2022 • 151 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La finale de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies 2021-2022 oppose deux géants nord-africains Al Ahly et Wydad Athletic Club. Les deux équipes se retrouvent lundi soir au stade Mohamed V de Casablanca pour l'épilogue de la saison. Ce sera la 11e rencontre entre les deux clubs, chacun avec des rêves et des ambitions variés.

Les deux rescapés d'une saison 2021-22 exténuante et compétitive s'affrontent au plus niveau, deux ans après leur dernière rencontre.



Al Ahly est à la recherche d'un 11e titre en Ligue des champions et d'un troisième consécutif, tandis que le Wydad espère décrocher son troisième sacre continental, cinq ans après avoir remporté son deuxième.



Le stade Mohamed V de Casablanca sera le théâtre de cette bataille épique entre les meilleurs d'Afrique que tout le continent suivra de près, désireux de savoir qui tirera le premier.



Le Wydad pourra jouir de l'avantage du terrain puisque la finale se déroulera sur son propre terrain, un stade où il n'a perdu qu'une seule fois lors de ses 15 derniers matches toutes compétitions confondues.Les géants marocains disputent la finale pour la troisième fois depuis leur dernière conquête en 2017, où comme par hasard, ils ont battu Ahly en finale, alors qu'il s'agissait encore d'une finale à double confrontation.



Après des défaites consécutives en demi-finale au cours des deux dernières saisons, les Wydadis pensent qu'il est temps d'être couronnés rois du continent avec l'entraîneur-chef Walid Regragui à la recherche de son premier titre continental avec l'équipe, après avoir été nommé la saison dernière.



Ahly en revanche est en course avec l'histoire. Ils ont complété la très convoitée La Ashara la saison dernière en remportant leur 10e titre continental, mais leur envie d'un trophée supplémentaire est aussi fraîche que leur faim pour le 10e.



Ils pourraient également entrer dans l'histoire en remportant le titre pour la troisième fois consécutive tandis que l'entraîneur-chef Pitso Mosimane cherche à devenir le deuxième entraîneur à remporter quatre fois la Ligue des champions.



Confrontations



Ces deux équipes se sont rencontrées 10 fois auparavant, avec un avantage pour Ahly quatre victoire et deux défaites. les quatre autre rencontres se sont soldées par des matchs nuls.



Leur dernière rencontre a eu lieu au cours de la saison 2019-2020 où ils se sont rencontrés en demi-finale de la Ligue des champions, Ahly s'imposant à domicile et à l'extérieur. Ils se sont imposés 2-0 au Complexe Mohamed V avant de terminer le travail au Caire par une victoire 3-1.



Cependant, ces deux matchs se sont joués à huis clos comme au plus fort de la pandémie de COVID-19.



Leur rencontre de 2017 en finale où le Wydad a remporté son deuxième et dernier titre s'est soldée par une victoire 2-1 pour les Marocains. Ils ont fait match nul 1-1 au match aller avant que Walid El Karti ne marque le but vainqueur lors d'un résultat 1-0 à Casablanca.



Toujours cette saison-là, l'entraîneur Mosimane a affronté le Wydad, alors qu'il était entraîneur à Mamelodi Sundowns alors qu'ils perdaient 3-2 aux tirs au but en quart de finale. Ils avaient gagné 1-0 à domicile mais avaient perdu par une marge similaire lors du match retour à Casablanca pour forcer le match aux tirs au but .



Joueurs à suivre



Al Ahly:



Le Sud-Africain Percy Tau, qui a évolué en Premier League anglaise à Brighton, a fait ses preuves. Il a été la vedette lors de la victoire en demi-finale contre l'ES Sétif, avec deux buts et deux passes décisives lors de leur victoire 4-0 au match aller, et a également délivré une passe décisive lors du match nul 2-2 à l'extérieur.



Au total, Tau a été directement impliqué dans huit buts (trois buts, cinq passes) cette saison, le plus haut depuis Trésor Mputu pour le TP Mazembe en 2018-19 (9 - quatre buts, cinq passes).



Défensivement, le leadership de Mohamed Elshenawy dans les cages ne peut jamais être tenu pour acquis, et le gardien devrait jouer un rôle tout aussi crucial, en particulier dans un match où ils se heurtent à une équipe connue pour ses prouesses offensives.



Wydad



Avec quatre buts jusqu'à présent dans le tournoi et en tant que milieu de terrain, Yahya Jabrane a été le fondement de la campagne du Wydad cette saison. Son influence, en particulier vers l'avant, a été phénoménale, et sa capacité à ouvrir même les défenses les plus serrées a été essentielle pour la partie marocaine.



Si le Wydad doit déstabiliser le plan de match d'Ahly, alors Jebrane sera l'homme qui appuiera sur la gâchette.



L'attaquant congolais Guy Mbenza est également à surveiller, et son gabarit énorme devrait donner naissance à un affrontement massif contre la ligne de fond d'Ahly dirigée par Mohamed Abdelmonem.

