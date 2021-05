samedi 29 mai 2021 • 77 lectures • 0 commentaires

Du fait de sa récente blessure, un doute planait sur sa présence dans le 11 de départ des blues pour la finale de la ligue des champions. Mendy sera finalement partant.

Les compositions viennent de tomber. Mendy sera bel et bien présent sur la pelouse. Le portier sénégalais a été aligné par l'entraineur des blouses. Thomas Tuchel a aussi mis Ngolo Kanté dans le 11 de départ. Récemment blessés et donc incertains, les deux joueurs passés par la Ligue 1 font bel et bien partie du groupe londonien qui est au complet.

La composition des deux équipes.

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Zinchenko - De Bruyne (c), Gündogan, B. Silva - Mahrez, Sterling, Foden.



Chelsea : Mendy - Azpilicueta (c), T. Silva, Rüdiger - James, Kanté, Jorginho, Chilwell - Havertz, Werner, Mount.