samedi 29 mai 2021 • 174 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Le stade Dragão de Porto accueillera le match le plus attendu de l'année ce soir (19h GMT). Le gardien de but sénégalais veut entrer dans l'histoire comme Sadio Mané sacré en 2019 avec Liverpool.

C'est le grand soir. La finale de Ligue des Champions, suivie dans le monde entier, le sera encore plus en Angleterre ce soir, puisque ce sont deux équipes britanniques qui s'affrontent : Chelsea et Manchester City. Deux formations qui ont connu des saisons bien différentes, puisque si les Cityzens ont roulé sur l'Angleterre depuis le début sous les ordres de Pep Guardiola, les Blues eux ont eu du mal avec Frank Lampard, remplacé en cours de saison par Thomas Tuchel.

Les Londoniens ont d'ailleurs frôlé la catastrophe lors de la dernière journée, se qualifiant pour la prochaine Ligue des Champions avec une certaine réussite si on peut le dire ainsi. Ce soir, les Skyblues ont l'opportunité d'enfin décrocher le Graal tant attendu depuis le rachat du club, pendant que Chelsea peut s'offrir la deuxième coupe aux grandes oreilles de son histoire. On notera que cette saison, il y a eu trois confrontations entre les deux, pour deux victoires des Blues et une des Cityzens.

Titulaire au coup d'envoi

Pour ce duel, Pep Guardiola va miser sur Ederson dans les cages. Devant lui, une ligne de quatre composée de Walker et Zinchenko sur les côtés, et de l'indéboulonnable duo Stones-Dias dans l'axe. Fernandinho, Bernardo Silva et Gundogan seront là dans l'entrejeu et devront servir le trio offensif Mahrez-De Bruyne-Foden, qui espère en faire voir de toutes les couleurs à Chelsea.

De son côté, Thomas Tuchel peut lui aussi s'appuyer sur son onze de gala. Rudiger, Thiago Silva et Azpilicueta composeront la muraille devant Mendy qui vise un premier sacre européen. Il y aura Chilwell et James sur les flancs. Kanté et Jorginho auront du boulot au milieu, alors que Mount et Pulisic joueront en soutien de Timo Werner, la référence offensive ce soir.