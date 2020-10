Les Los Angeles Lakers n'ont pas manqué leur entrée dans la finale NBA 2019-2020. Ils sont facilement venus à bout d'une équipe du Miami Heat vite dépassée (116-98), mercredi dans le Match 1. Anthony Davis a claqué 34 points, tandis que LeBron James a réussi un double-double (25 points, 13 rebonds).

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 4th on the all-time #NBAFinals DOUBLE-DOUBLES list! pic.twitter.com/FSy0ALxXQJ