jeudi 13 octobre 2022 • 51 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

La Commission Genre et Entrepreneuriat Féminin de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD) a organisé ce jeudi une Journée d'échanges avec La Banque Agricole (LBA) et le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) sur le financement de l'entrepreneuriat des femmes.

Venu présider la rencontre le patron de la Chambre de Commerce de Dakar, Abdoulaye Sow s'est dit honoré de partager avec les acteurs cette rencontre d’informations et d’échanges relative au dispositif d’appui financier mis en place par l’Etat du Sénégal à Travers le Fongip et La Banque Agricole ;



PUBLICITÉ

Il a remercié à cet effet, la commission Genre et entreprenariat Féminin de la Chambre de Commerce de Dakar, qui, depuis son installation ne cesse de prendre des initiatives allant dans le sens d’une meilleure prise en charge des questions liées à l’émergence de l’entreprenariat Féminin

Madame la Présidente Khady FALL TALL, il a réitéré tout le plaisir que qu'il a en la nommant à la tête cette nouvelle commission qu'il a tenue à mettre en place pour valoriser davantage le rôle de la femme entrepreneure dans les activités de notre institution.

PUBLICITÉ



A l'en croire, elle a réalisé, en si peu de temps, des performances appréciables en termes de production technique et d’innovations dans la démarche.

Aussi, au nom du Bureau, il l'a félicitée et à travers sa personne, l’ensemble de ses sœurs membres de la commission.

En même temps, il les a encouragé à maintenir le cap afin que la contribution des femmes entrepreneures à la relance de notre économie post-covid soit mieux connue, plus efficace pour être mieux soutenue par l’Etat et les partenaires.

Pour le président Sow, la rencontre de ce matin se veut un cadre d’échanges et de partage sur le mécanisme d’accompagnement financier de vos activités par le Fongip et la LBA sous l’éclairage de des brillants intervenants.



En effet, dit-il, "notre économie a été fortement secouée par la pandémie de la covid 19.

Les entreprises ainsi que les populations ont fait preuve d’une résilience certaine accompagnées par les pouvoirs publics.

Les besoins de financement de la relance économique se font sentir face à la diminution des ressources internes.

Les femmes entrepreneures que vous êtes sont au cœur de cette nouvelle problématique.

En effet, vous constituez le levier des micro-entreprises et du secteur informel base de notre tissu économique avec, une forte représentation dans les sous-secteurs du commerce et de la transformation des produits agricoles.

Il devenait dès lors important, pour réussir notre relance post covid et, retrouver rapidement et de manière durable notre chemin de croissance, que l’entreprenariat féminin puisse bénéficier d’une discrimination positive en termes d’appui et de conseil".

"Notre institution consciente de ces enjeux, jouera pleinement son rôle en plaidant cette cause sur la base des inputs de qualité en termes de réflexion et d’actions que va lui fournir la commission genre et entreprenariat. Déjà, les débats de ce matin et les conclusions pertinentes qui en sont tirées constitueront sans nul doute, des fondamentaux pour la contribution attendue de ladite commission.

Madame La Présidente, je vous encourage à poursuivre la réflexion à travers des formats variés et innovants pour alimenter davantage la capacité de plaidoyer de notre institution" a-t-il ajouté.

Pour sa part, assure-t-il: "je tacherais de rester fidèle à la feuille de route que nous avons validée suite à mon élection à la tête de l’institution et, qui me sert de boussole. Cette feuille de route a pour finalité l’affirmation d’un leadership consulaire à travers une démarche de proximité et de concertation avec les acteurs avant toute action.