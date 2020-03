Financement de la SAR : La Banque Atlantique dément formellement avoir injecté plus de 49 milliards

iGFM-(Dakar) La Banque Atlantique Sénégal dément formellement les informations erronées diffusées, aujourd’hui, sur un présumé financement de la Société Africaine de Raffinage (SAR).

En effet, il a été porté à sa connaissance qu’un article paru sur Seneweb ce 9 mars 2020, qui l’a repris du quotidien Source A paru le même jour, fait état d’une ligne de crédit de 75 Millions d’Euros, soit plus de 49 milliards Fcfa, signée par la Banque Atlantique en faveur de la SAR.

La Banque Atlantique Sénégal et son Conseil d’Administration n’ont pas connaissance d’une pareille information et déplorent, profondément, la publication fréquente d’informations non vérifiées la concernant, par la presse.

Aussi, la Direction Générale de Banque Atlantique Sénégal ne saurait laisser une telle situation perdurer et prendra à cet effet toutes les dispositions afin d’y remédier.

La Banque Atlantique Sénégal reste, toutefois, un Établissement de Crédit qui soutient activement le financement de tous les plans de l’économie conformément à la vision du groupe Banque Atlantique et Banque Centrale Populaire.

À propos de la Banque Atlantique Sénégal

La Banque Atlantique Sénégal (BASN) implantée depuis 2006 au Sénégal, est une filiale de la holding Atlantic Business International (ABI), et membre du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc (BCP).

La BASN est présente au travers de son réseau d’agences, à Dakar et en provinces (Thiès, Kaolack, Touba, Saint-Louis, Mbour et Louga).

S’appuyant depuis toujours sur le dévouement de ses équipes, la BASN favorise l’accès au crédit pour le financement de projets de grandes envergures dans les secteurs clés de l’économie sénégalaise, aussi bien pour les besoins de sa clientèle d’entreprises et d’institutionnels, que pour sa clientèle de Particuliers.

La BASN est dirigée par M. Outman ROQDI, son Directeur Général.

