La Fintech AZA a décidé d'étendre ses activités de trading de devises et de paiements internationaux à l'espace francophones.

Le courtier non bancaire de devises d’Afrique, qui s'était récemment installé au Sénégal, veut davantage étendre ses tentacules. La Fintech avance ses activités dans la zone francophone dans laquelle elle compte mener ses activités de fournisseur de trading de devises, de solutions digitales, de paiements transfrontaliers accélèrant l’accès mondial et facilitant la vitesse de paiement vers et depuis l’Afrique.

Dans un communiqué de presse qu'elle rendu public, la structure renseigne que malgré la crise économique mondiale, provoquée par la Covid-19, elle "a maintenu une forte croissance". Aza veut, à présent, adresser un marché d’envois de fonds de et vers l’Afrique subsaharienne de plus de 37 milliards de dollars, selon les estimations de la Banque mondiale.