Fiorentina : Ribéry réfléchit à quitter l’Italie après avoir été cambriolé

iGFM-(Dakar) Le domicile italien de Franck Ribéry a été cambriolé dimanche, alors que l’attaquant français était en déplacement à Parme avec la Fiorentina. Visiblement touché par ce méfait, le joueur dit s’interroger sur son avenir.

Franck Ribéry n’a pas pas passé le dimanche le plus agréable de son existence ce week-end. Si la Fiorentina est allée s’imposer à Parme dans la soirée (2-1), l’attaquant français a lui dû céder sa place à l’heure de jeu, après avoir reçu un coup au niveau du pied droit. Et en rentrant dans la foulée en Toscane, l’ancienne star du Bayern a eu la mauvaise surprise de découvrir son domicile italien sans dessus dessous, suite à la visite de cambrioleurs…

Postant sur les réseaux sociaux une vidéo de sa demeure, totalement retournée par les malfaiteurs, Ribéry n’a pas caché son mécontentement dans un long message. « Au retour de cette victoire contre Parme, je suis rentré chez moi, indique-t-il. Ce ‘chez moi’ en Italie, pays dans lequel j’ai décidé de poursuivre de ma carrière après tant de belles années à Munich. Voilà ce que j’ai découvert… »

« Ma famille passe avant tout, et nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien-être »

D’après La Repubblica, le butin serait « énorme », même si le journal italien n’avance aucun montant. « Oui, ma femme a perdu quelques sacs, quelques bijoux, mais ce n’est pas l’essentiel », poursuit Ribéry. Avant de clairement s’interroger… sur son avenir en Italie.

« Ce qui me choque, explique-t-il, c’est cette impression d’être à poil (sic), d’avoir le froc baissé. Et ça, ça ne passe pas, je ne l’accepte pas! Grâce à Dieu, ma femme et mes enfants étaient en sécurité à Munich. Mais comment avoir confiance aujourd’hui? Comment me/nous sentir bien ici après ça? Je ne cours pas après les millions, grâce à Dieu on ne manque de rien, en revanche je cours toujours après le ballon, parce que c’est passionnel. Mais passion ou non, ma famille passe avant tout, et nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien-être. »

Arrivé l’été dernier à Florence, Franck Ribéry, 37 ans, a disputé 15 rencontres de Serie A cette saison, pour trois buts et deux passes décisives.