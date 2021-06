jeudi 24 juin 2021 • 207 lectures • 1 commentaires

Youssouf Omais DG de Patisen s’est exprimé sur la décision du gouvernement d’imposer une taxe de 25% sur les bouillons et 15% sur les plastiques menace l’existence de Patisen et de toutes les entreprises agro alimentaires. Pour lui, les autorités ne peuvent pas leurs autoriser et entendre dire ou dire que les bouillons ne sont pas bons pour la santé, « ça veut dire qu’on est des « criminels. Qu’ils nous disent d’arrêter, on arrête ! »

« Je demande vraiment au ministère du Commerce, c’est eux qui nous ont autorisés à parler, qu’ils sortent de leur mystère, qu’ils nous disent c’est bon ou ce n’est pas bon. Si ce n’est pas bon, ils nous disent que c’est interdit, on ferme. Ils ne peuvent pas nous autoriser et entendre dire ou dire que les bouillons ne sont pas bons pour la santé, ça veut dire qu’on est des « criminels ». Qu’ils nous disent d’arrêter, on arrête ! Ils me disent d’arrêter, j’arrête aujourd’hui ! Vous savez, Patisen à 40 ans d’existence cette année mais je n’ai jamais été aussi peiné de ma vie que depuis ces derniers temps quand je lis ce qui se dit là-haut. On crée des taxes, on incrimine des produits », déclare Youssef Omaïs.

Le groupe Patisen pense que la question des bouillons est très mal traitée dans les réseaux sociaux et dans la presse sans aucune référence et de manière très empirique. Monsieur Omaïs, ainsi, invite à plus de probité intellectuelle les personnes qui débattent de la question des bouillons, à être plus lucides.

« Aujourd’hui nous employons près de 5000 personnes. Nous exportons en Afrique dans des pays les plus difficiles d’accès comme le Nigeria. Il y a des autorisations qu’on a pu avoir depuis de nombreuses années », assure le DG de Patisen.