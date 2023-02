jeudi 23 février 2023 • 63 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) La septième édition du Festival International Soninké (FISO) a démarré ce mercredi à Nouakchott sous la présidence effective du Président de la République Islamique de Mauritanie Mohamed Ould Al GHAZOUANI.

Celle-ci, en présence des délégations venues des pays de la sous région ouest africaine de l'Égypte et de la diaspora.

PUBLICITÉ



Selon le Président de la République Islamique de Mauritanie, le festival International Soninké ( FISO) contribue à la promotion de la culture et de la langue Soninké.

PUBLICITÉ



Pour ce dernier , cet événement qui est à sa septième (7éme) édition cette année, demeure incontestablement un rendez vous du donner et du recevoir pour les soninké, mais constitue sans aucun doute un prétexte pour célébrer la diversité culturelle africaine dans toute sa splendeur.

Car poursuit-il, cette dernière est un axe majeur du développement. D'où la nécessité, selon le Président Al GHAZOUANI d'introduire l'enseignement des langues locales dans le système éducatif de la Mauritanie. Dans son discours, le chef de l'État a saisi l'opportunité qui lui est offerte pour saluer l'engagement cultuel de la communauté soninké.



Pendant quatre (4) jours la capitale mauritanienne va vibrer aux rythmes de la culture et des sonorités soninkées sans oublier les ateliers sur la langue et éventuellement avec la mise en place du réseau des journalistes et communicants du FISO. Une première cette année dans les annales de cet événement à vocation internationale avec comme point d'orgue la Mauritanie.