iGFM (Dakar) Jambar Production qui a monté le combat de lutte avec frappe, entre Siteu et Papa Sow, a informé que le face à face qui a été annulé hier, aura finalement lieu vendredi prochain. Ce, après une rencontre entre la structure et le CNG de lutte.

"Depuis ce matin, on était en train de trouver une solution afin que ce face à face puisse avoir lieu. Tout est rentré dans l'ordre, ce face à face aura bel et bien lieu, vendredi s'il plaît à Dieu. On a saisi le CNG pour ça parce qu'on avait fixé la date du combat pour le 6 novembre", informe Mor membre de la structure Jambar Production.



Les licences revoulées, ce mercredi



"Les deux lutteurs ont renouvelé leurs licences. Le promoteur aussi a acheté une nouvelle licence. Il s'agit de Jambar Production. Les deux managers aussi ont acheté de nouvelles licences. Les avenants ont été signés et c'est vendredi qu'aura lieu le face à face à la place du souvenir", a-t-il expliqué, lors d'un entretien téléphonique avec IGFM.



Une situation décantée en moins de 3h de temps



"Si le CNG nous avait avertis dès le début, on pourrait savoir. Le règlement dit que le CNG dégage ses responsabilités sur un combat qui n'est pas encore régularisé. Ils nous ont dit hier vers midi qu'ils vont désormais veiller aux combats régularisés. Ce mercredi, nous avons sommes tombés d'accord avec le CNG pour que le face à face ait lieu, ce vendredi au même endroit. C'est aujourd'hui qu'on a décanté la situation entre 11h et 13h. Les avenants sont signés et c'est le CNG qui va encadrer le face à face de vendredi."



Boubacar Penda YERY

