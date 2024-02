jeudi 1 février 2024 • 1813 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Explorons les #Highlights de la carrière de Fla de ripper, de renaissance au tonalités singulière de l'album kanka Musa en passant par les singles emblématiques qui ont forgé sa renommée, revisitons quelques classiques mémorables de son répertoire musical.

Un récit sonore à travers les moments clés d'une carrière en perpétuelle évolution. Fla the Ripper est un artiste sénégalais qui exprime son amour et sa fierté pour ses origines et ses appartenances à travers une musique imprégnée d’une histoire et d'une identité africaine.

Amadou Ferguson Mahoney plus connu sous le nom de Fla the ripper est un artiste avec une vision singulière et ce sens de la direction artistique se ressent dans sa musique en particulier et dans sa démarche en général.

Pour singulariser ces productions, l’artiste collabore à chaque album avec un beatmaker en particulier, ce qui lui permet de marquer chaque projet d’une identité irréalisable. Fidèle à son processus créatif Fla the ripper perpétue cette recette musicale dans tous ces opus. Dès ses premières fulgurances, il marque le rap galsen de son empreinte.

En 2009, il sort son premier single « Renaissance » un titre qui lui fera gagner le respect et la reconnaissance de tout le mouvement Hip Hop. Surfant sur sa notoriété grandissante Fla sort son premier album Renaissance en 2012 avec Mistamase, un classique du genre qui rappelle au public qu’une étoile n’est pas juste née, mais qu’elle revendique dorénavant sa place au panthéon du rap galsen. Le titre Taaru fut alors un des titre phare de cet album. Au-delà de sa musique, Fla the Ripper affectionne les collaborations, et son alchimie avec Ombre Zion est un secret de polichinelle pour le public. Le vibrant "Yeene Yi ft Ombre Zion" en est un exemple patent. 2017 est certainement l’année de la consécration avec l’album KANKA MUSA et l’awards du meilleur Album au Galsen Hip Hop Awards. Avec cet opus Fla fait revivre la mémoire africaine et nous rappellent que la construction de nos identités résulte aussi de notre patrimoine historique. Kanka Musa est un hommage à ces leaders d’hier qui ont fait évoluer le monde et on mit en évidence l’Afrique sur les cartes du monde. Adepte des ponts artistiques et des relais générationnels, Fla a également partagé la scène avec des talents de la nouvelle génération, notamment Dip Doundou Guiss et cela a donné naissance à des créations musicales remarquables comme "Sant ft Dip".

Depuis 2020 Fla, entame une carrière d’acteur dans la série à succès impact de Marodi. De la musique au cinéma, le rappeur aime se réinventer et sortir de sa zone de confort pour explorer d’autres univers artistique. Fidèle à sa philosophie, le rappeur et acteur culturel continue de tisser des liens avec la jeune garde du rap Sénégalais en témoigne son titre God’s Gift avec le talentueux Othentik Zeuus.

Au fil des ans, l’alchimie artistique entre Fla et Ombre Zion a continué à s’épanouir et le fameux « Peace of Mind Ft Ombre Zion" vient confirmer cela. Prévu pour janvier 2024, le nouvel album (Ataraxy) de Fla the Ripper est attendu de ferme oreille par les mélomanes. Conçu et enregistré au cours de la pandémie de COVID-19, cet opus explore une panoplie de genres hip-hop, soul, musique éclectique tout en restant fidèle aux bases du rappeur dakarois : le lyricisme.

