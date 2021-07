Flambée des cas de Covid, assassinat du président haïtien... Le Journal de iGFM du 07 juillet 2021

mercredi 7 juillet 2021 • 188 lectures • 0 commentaires

iGFM- Suivez le Journal de iGFM de ce mercredi 07 juillet 2021. Infos phares: hausse vertigineuse des nouveaux cas et des décès de Covid-19, Assassinat du président Haïtien et de son épouse, etc.

Publié par Monia inakanyambo editor