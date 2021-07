vendredi 9 juillet 2021 • 316 lectures • 1 commentaires

iGFM – (Dakar) Depuis plusieurs jours, le taux d’incidence du Covid-19 au Sénégal repart à la hausse, faisant craindre la possibilité d’une 3ème vague.

A côté de ce risque, on parle d’une pénurie de vaccin et les soignants réclament leurs primes. Pharmacien et praticien hospitalier au Centre Hospitalier de Saint-Denis de France, Dr Thierno Ibrahim Dièye lance un appel aux sénégalais et alerte.