iGFM - (Dakar) Les prix mondiaux des produits alimentaires sont au plus haut. L’alerte été donnée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans un bulletin.

«La jauge de référence des prix mondiaux des produits alimentaires a progressé en février, pour atteindre son niveau le plus haut. La plus grande contribution à cette hausse étant à mettre au compte des huiles végétales et des produits laitiers» a alerté la Fao.



Elle explique que l’indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 140,7 points en février, soit 3,9% de plus qu’en janvier et 24,1 % de plus que sa valeur d’il y a un an et 3,1 points de plus que son niveau atteint en février 2011.



Et cette hausse est imputable à plusieurs facteurs. En effet, l’Indice FAO des prix des huiles végétales a augmenté de 8,5% par rapport au mois dernier et atteint un nouveau niveau record, essentiellement en raison de la hausse des cours des huiles de palme, de soja et de tournesol.



Les prix des produits laitiers, des céréales, du blé et de la viande ont aussi augmenté. «Les prix internationaux du riz ont progressé de 1,1%, soutenus par une forte demande de riz parfumé de la part des acheteurs du Proche-Orient asiatique et par l’appréciation des monnaies de certains exportateurs face au dollar des États-Unis», lit-on dans le texte.



L’Indice FAO des prix du sucre a contrairement baissé de1,9%. Ce, du fait des perspectives de production favorables dans les principaux pays exportateurs, notamment en Inde et en Thaïlande, et les conditions de croissance se sont améliorées au Brésil.



Quant à l’impact du conflit ukrainien, la Fao précise : « Étant donné que l’Indice FAO des prix des produits alimentaires mesure les prix moyens sur un mois, le relevé de février ne prend que partiellement en compte les effets du conflit en Ukraine sur les marchés. »