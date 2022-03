lundi 7 mars 2022 • 347 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Au Sénégal comme dans les autres pays d'Afrique, les prix des denrées alimentaires ont flambé. Une situation qui a interpellé la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) dont le Comité de Politique Monétaire s’est exprimé sur la question.

«Le Comité de Politique Monétaire a noté l’accentuation des tensions inflationnistes dans l’Union. Le niveau général des prix a progressé, en glissement annuel, de 5,0% au quatrième trimestre 2021 contre une hausse de 3,8% un trimestre plus tôt», renseigne l’institution.



Elle explique que cette hausse est imputable essentiellement à la baisse de la production alimentaire locale, au renchérissement des produits alimentaires importés et aux difficultés d'approvisionnement des marchés induites par les crises sanitaire et sécuritaire dans certains pays.



«Selon les prévisions, les prix à la consommation devraient progressivement décélérer pour se situer, à l’horizon de huit trimestres, dans l’intervalle cible de 1% à 3%», indique la Bceao dans un document.



Mais, elle souligne que «La balance des risques entourant ces perspectives d’inflation est toutefois haussière, en raison des incertitudes liées à l’évolution de l'inflation au niveau mondial, à l’incidence de l’insécurité sur la production et à l’impact des tensions géopolitiques.»



Mais, la Bceao assure qu’elle continuera à accorder une attention particulière à la dynamique d’évolution de l’inflation «et prendra, le cas échéant, les mesures nécessaires pour assurer la stabilité des prix.»