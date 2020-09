mercredi 30 septembre 2020 • 248 lectures • 1 commentaires

iGFM – (Dakar) Pour Macky Sall, ce sont certains activistes ou membres de la société civile qui bloquent certains projets, notamment dans l’agrobusiness.

Ces derniers mois, les questions foncières ont largement alimenté l’actualité. A Ndengler, Tivaouane Peulh ou encore à Tobène, les populations ont opposé une farouche résistance à de grosses entreprises. Le chef de l’Etat, qui s’exprimait sur la nécessité de trouver des terres pour l’agrobusiness, s’est insurgé contre une frange de la société civile. Il les accuse de bloquer des projets.

«Il y a une certaine société civile qui participe au blocage de l’accès à ce foncier. Je ne dirais pas toute la société civile. Certains, à chaque fois qu’il y a un problème quelque part, si on veut être célèbre tout de suite, on est dans les réseaux sociaux on crie avec les loups et on amplifie, on bloque les projets. Or, nous ne pouvons pas faire de l’agrobusiness si nous ne réglons pas la question de l’accès au foncier. Nous ne pouvons pas», a déclaré le chef de l’Etat lors du conseil présidentiel de ce mardi.

Pour lui, il ne s’agit pas de déposséder jean pour habiller Paul. Mais, «il faut que l’Etat trouve un foncier pour l’agrobusiness», aménager certaines zones, dit-il.