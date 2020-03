Fonction publique: Les salaires payées à partir de demain mercredi

iGFM (Dakar) – Sur instruction d’Abdoulaye Daouda DIALLO, Ministre des Finances et du Budget, les services de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor procéderont, par anticipation, au paiement des salaires à partir du mercredi 25 mars 2020. C’est ce que renseigne ladite direction dans un communiqué parvenu à Igfm.

Pour rappel, en application des dispositions réglementaires arrêtées dans le cadre de la lutte contre la maladie coronavirus et sur instruction du Ministre des Finances et du Budget, la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor avait décidé, hier lundi, de démarrer, par anticipation, le paiement des pensions du Fonds national de Retraite, à compter du mardi 24 mars 2020 ;