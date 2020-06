Fondation Youssou Ndour : Au-delà du don, la création d’emplois !

IGFM – Après un premier don de matériel médical d’une valeur de 10 millions, des sommes remises à 1000 familles pour fêter dignement la Korité, la Fondation Youssou Ndour a octroyé, ce mardi, un autre don de matériels médicaux au Groupe Futurs Médias. Mais au-delà du geste, c’est tout un symbole. Youssou Ndour a commandé le matériel et les produits auprès de jeunes entrepreneurs Sénégalais et a recruté un agent d’hygiène, favorisant ainsi la création d’emplois.

La Fondation Youssou Ndour a offert ce mardi, pour le compte de sa fondation, un important lot de matériel et produits médicaux au Groupe Futurs Médias pour mieux faire face à la pandémie.

«Ce geste s’inscrit dans la continuité des actions de la Fondation Youssou Ndour qui est plus que jamais engagée dans la mission d’accompagner les autorités sanitaires et la population dans cette lutte contre le Covid-19», a déclaré le président de la fondation lors de la cérémonie symbolique de don organisé dans l’enceinte des locaux de la TFM.

Mais au-delà du don, le geste de la Fondation revêt une signification symbolique.

En effet, pour l’achat du matériel comme des produits, la Fondation Youssou Ndour a fait confiance à de jeunes entrepreneurs Sénégalais. Des jeunes installés dans la banlieue Dakaroise. Un exemple du consommer local.

Mieux, le don n’est pas seulement octroyé à la Direction Générale, tout en lui disant «débrouillez-vous avec vos agents». La fondation a plutôt recruté un «Monsieur Hygiène», payé à plus de 250.000 francs, pour contrôler et superviser le personnel de Gfm dans l’application des mesures d’hygiène au sein de l’entreprise, mais aussi pour former les agents à mieux s’occuper de leur hygiène et celui de leurs familles.

«Nous voulons donner un signal. Les entreprises ont le devoir de protéger leurs employés. Nous souhaitons que les entreprises, pour lutter contre le problème de l’emploi, puissent embaucher des agents d’hygiène», lance le président de la Fondation.

Il a compris qu’il y a un après Covid. Et ça se prépare dès maintenant, en faisant éclore des talents et en favorisant la création d’emplois. Comme à son habitude, il montre la voie. Un chemin que beaucoup d’employeurs comme lui gagneraient à emprunter.