iGFM - (Dakar) Le Général François Ndiaye, relève dans son rapport sur les fonds de Force Covid-19 des manquements dans l'attribution de presque 100 millions à un fournisseur, en l'occurence Azkhar .

Le journal Libération, revèle que pour le Ministère du Commerce et des pme, le fournisseur Azkhar confectionne des supports de com' d'une valeur de 48,3 millions, vend des tricycles (51,8 millions) et "renforce les capacités des organisations féminines" pour 29,5 millions F CFA.

Mouhamadou Sarr empoche dix (10) millions pour une..."campagne de communication sur les denrées de première nécessité", révèle le journal.