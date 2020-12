dimanche 13 décembre 2020 • 272 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Toujours dans le week-end des Lions, Cheikhou Kouyaté et Crystal Palace ont tenu en échec Tottenham au moment où Naples de Kalidou Koulibaly s'est imposé devant Sampdoria de Keita Baldé.

Leader de la Premier League, Tottenham se déplaçait sur la pelouse de Crystal Palace (13e) avec la volonté de faire le plein de points. Surtout l'équipe de José Mourinho pouvait prendre provisoirement trois points d'avance sur Liverpool (avec un match en moins), quatre sur Southampton et cinq sur Chelsea avec un succès. Crystal Palace cherchait de son côté à revenir dans la première partie de tableau. Et c'est bien Tottenham qui dominait le début de partie avec des opportunités pour Tanguy Ndombélé (18e) et Harry Kane (20e). Finalement, Harry Kane a bien ouvert le score sur une belle passe d'Heung-min Son (1-0, 23e).

En bonne posture, les Spurs contrôlaient la première période même si Eberechi Eze touchait le poteau droit juste avant la pause (43e). Au retour des vestiaires, Crystal Palace poussait pour revenir, mais ni Jeffrey Schlupp (69e), ni Christian Benteke (79e) ne trouvaient la faille. Finalement sur un cafouillage dans la surface, Jeffrey Schlupp se chargeait de faire preuve d'opportunisme pour égaliser (1-1, 81e). En réaction, Tottenham essayait d'arracher la victoire et Ben Davies (86e) puis Harry Kane (87e) apportaient le danger. Cela ne suffisait pas et Tottenham concède le nul 1-1. L'équipe de José Mourinho reste en tête avec un point d'avance sur Liverpool (qui affronte Fulham à 16h30 GMT), deux sur Southampton et trois sur Chelsea.

Les Napolitains remontent sur la 3e marche du podium

Trois matchs avaient lieu ce dimanche à 14h pour le compte de la 11e journée de Serie A. Les favoris en ont profité pour faire valoir leur statut puisque Naples, après avoir été mené contre la Sampdoria, a inversé la tendance pour finalement s'imposer 2-1 grâce aux entrants Lozano (53e) et Petagna (68e). C'est une troisième victoire de suite pour les Napolitains qui remontent sur la 3e marche du podium.