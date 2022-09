samedi 3 septembre 2022 • 354 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Fortunes diverses pour les Lions qui ont joué un peu plutôt, ce samedi, en Europe.

Et dans le cadre de la 5e journée du championnat d'Allemagne, le Bayern Munich, dauphin du Borussia Dortmund avant ce week-end, se déplaçait sur la pelouse de l'Union Berlin. Le club de la capitale surprenait les champions outre-Rhin en titre en les tenant en échec (1-1) avec deux buts inscrits très tôt dans la rencontre. Sadio Mané n'a pas marqué, ce samedi, mais il a réalisé un bon match.



En Angleterre, Cheikhou Kouyaté a été décisif en ouvrant le score du match qui opposait son club Nottingham Forest à Bournemouth, à l'occasion de la sixième journée de Premier League. Mais le score a évolué après son but. L'équipe du Sénégalais a été renversée (2-3).



Mendy et Koulibaly s'imposent miraculeusement avec Chelsea



Chelsea a eu énormément de difficultés à se montrer dangereux. La formation emmenée par Thomas Tuchel finissait presque logiquement par concéder l'ouverture du score par l'intermédiaire d'Antonio (62e). Mais contre toute attente, sur une demi-occasion provoquée par une mauvaise intervention de Thilo Kehrer, Ben Chilwell en profitait pour égaliser (1-1, 78e). Et ce but relançait la fin de match. Un peu mieux, les Blues réussissaient par miracle à prendre l'avantage grâce à Kai Havertz (88e, 2-1). Suffisant pour prendre les trois points puisque l'égalisation de Maxwell Cornet dans les dernières secondes était refusée pour une très légère faute (discutable) sur Edouard Mendy. Chelsea s'impose donc miraculeusement dans ce match.