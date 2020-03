Foot européen : week-end prolifique pour les Lions

iGFM-(Dakar) Les Lions ont bien bouclé le week-end en Europe. Si Sadio Mané a été décisif avec Liverpool, Opa Nguette, Krépin, Wagué et Demba Bâ, l’ont aussi été.

Dans une rencontre importante pour le maintien, Metz a pris le dessus sur Nîmes (2-1) ce samedi à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. D’une tête, Nguette a inscrit son cinquième but de la saison.

Toujours en France, Nice de Moussa Wagué a décroché un succès en toute fin de match dans le derby de la Côte d’Azur contre Monaco (2-1) ce samedi à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1 !

Monaco s’est procuré les meilleures occasions au cours de la première période. D’abord sans réussite pour Jovetic, auteur d’une bonne frappe au ras du poteau sur un centre de Ben Yedder, puis pour Bakayoko, dont la tentative trop molle ne faisait pas trembler Benitez. Mais comme souvent cette saison, l’ASM pouvait compter sur Ben Yedder pour être plus adroit devant le but. Lancé en profondeur par Bakayoko, l’attaquant monégasque battait le gardien niçois d’un piqué du droit (0-1, 32e). Derrière, Jovetic aurait pu doubler la mise, mais sa frappe heurtait la barre.

La physionomie du match changeait en seconde période. Nice réagissait après le retour des vestiaires et Dolberg égalisait d’une tête sur un centre d’Ounas (1-1, 59e). Bien plus entreprenants, les Aiglons se retrouvaient en supériorité numérique en fin de match après l’expulsion du Monégasque Jovetic. Et Dolberg en profitait pour libérer les supporters niçois en offrant la victoire au Gym dans le temps additionnel (2-1, 90e+3) ! Ce succès permet à Nice de doubler Monaco et de grimper à la 6e place. L’international a retrouvé du temps de jeu depuis son départ du Barça.

Krépin porte Club Bruges

Rennes de Mbaye Niang et Edouard Mendy, s’est largement imposé à domicile, contre Montpellier (5-0). L’attaquant sénégalais n’a pas marqué ce week-end. Pour rappel, il a été cambriolé en pleine demi-finale de la Coupe de France, jeudi soir.

Du coté de la Belgique, Krépin Diatta a inscrit l’un des deux buts de son équipe, le Club Bruges vainqueur de Cercle Bruges (2-1), lors de la 29e journée. Club Bruges est toujours leader du Championnat de Belgique.

Demba Ba enflamme la Turquie

En Turquie, on jouait la 25e journée de la Super League. Basaksehir a battu Göztepe sur le score de 3-0 et garde ainsi la tête du championnat. L’homme du match est sans doute Demba Ba. Auteur de deux passes décisives, l’international sénégalais a surtout gratifié le public d’une superbe reprise de volée à la 40e mn. Demba Ba est toujours aussi fort malgré des nombreuses blessures qui ont un tout petit peu freiné sa carrière.