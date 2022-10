samedi 15 octobre 2022 • 139 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Sénégal a lancé sa saison de football, ce samedi. Quatre matchs étaient au programme.

Plusieurs enseignements sont tirés à l'issue des rencontres du jour. Dakar Sacré-Coeur (DSC) est le premier leader de la Ligue 1 suite à sa victoire dans le choc des Académies face aux Diambars de Saly sur le score de 2 buts à 1. Il est suivi par le promu Stade de Mbour vainqueur de Guédiawaye FC par 1 but à 0. Et par Teungueth FC (TFC) qui domine ľAS Douanes sur le score d'un but à 0 aussi dans le temps additionnel. Par contre, l'AS JARAAF se contente d'un nul (0-0) face à la Sonacos, au stade Iba Mar Diop.

La journée se poursuit ce dimanche avec trois rencontres. Casa Sports-CNEPS Excellence, Linguère-US Gorée et AS Pikine-Génération Foot le choc de cette première journée.