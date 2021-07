lundi 5 juillet 2021 • 191 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) L’ancien attaquant de l’Equipe de France a écrit une lettre au buteur du PSG, Kylian Mbappé. Pour lui, ce dernier doit quitter le club pour atteindre le niveau de Ronaldo et Messi.

Nicolas Anelka a adressé une longue lettre à l’attention de Kylian Mbappé dans le média britannique The Athletic. L’ancien attaquant du Real Madrid a voulu le réconforter après son pénalty manqué, coutant l’élimination à la France lors du dernier Euro. « J’aimerais te dire que cela va être facile, que tu vas t’en remettre rapidement, mais le football n’est pas comme ça. Les tirs au but sont très cruels. Cela m’est arrivé aussi, en finale de Ligue des Champions avec Chelsea. C’était notre septième pénalty, Van der Sar l’a arrêté et la défaite était sur mes épaules. Cela a été très difficile pendant deux ou trois mois. Cela restera dans ta tête pour toujours, c’est impossible à effacer. »

Nicolas Anelka a poursuivi son récit en parlant des critiques à venir : « C’est le problème du football et des pénaltys en particulier. Il y a trois ans, tu étais le héros à la Coupe du Monde. Mais subitement, tous les français ont oublié ce que tu as fais et tu dois encaisser les insultes. Je ne pense pas que cela soit normal. C’est la cruauté du football, mais c’est quelque chose que tu dois accepter ».

"Pour être l'égal de Messi et Ronaldo, tu devras te battre avec les meilleurs"

Le retraité a également évoqué l’avenir de Kylian Mbappé, en évoquant son parcours personnel : « Il semble que tu aies choisis de rester un an de plus à Paris, après tu auras un gros choix à faire : rester ou partir au Real Madrid. Les deux équipes peuvent gagner la Ligue des Champions. Ce n’était pas le cas à mon époque. Ce choix dépend de ce que tu veux accomplir dans le football. Si tu veux la plus grande reconnaissance, tu devras quitter le PSG à un moment ou un autre. Quelqu’un dira toujours « vous avez était bon à Paris, mais c’est seulement la France. Les meilleurs championnats sont en Angleterre et en Espagne, vous n’étiez pas en train de vous battre avec les meilleurs ».

Pour Nicolas Anelka, Kylian Mbappé doit partir pour entrer dans la cour de Messi et Ronaldo : « SI tu veux gagner le ballon d’or et devenir l’égal de Messi ou Ronaldo, tu devras te battre avec les meilleurs. Je ne suis pas en train de dire que la Ligue 1 est facile, mais je pense que les championnats les plus relevés sont l’Angleterre et l’Espagne. Donc si tu veux être le meilleur, fais ce que tu fais au PSG, mais fais-le avec Chelsea, United, City, Liverpool ou Arsenal. Ou alors va à Madrid ou Barcelona. »

Onze Mondial