samedi 7 mai 2022 • 308 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) L'affaire devenait pressante pour Chelsea, propriété jusqu'ici de l'oligarque Roman Abramovitch, sanctionné après l'invasion russe de l'Ukraine. Le club de football londonien vient finalement de trouver de nouveaux acquéreurs. Todd Boehly, co-propriétaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers, et ses partenaires ont formulé une offre colossale de 4, 25 milliards de livres. Soit près de 5 milliards d'euros

Plus de 5 milliards d'euros, c'est tout simplement la somme la plus importante jamais dépensée pour un club de sport. Sur cette somme, près de trois milliards seront consacrés au rachat lui-même des actions du club. La plus-value est tout aussi impressionnante : Roman Abramovitch avait mis la main sur les Blues pour 170 millions d'euros en 2003. Il le revend 30 fois plus cher. En 19 ans de règne Abramovitch, il faut dire que Chelsea est devenu un club majeur, avec 5 titres de champions d'Angleterre et 2 ligues des champions dans la besace.



Celadit, l'oligarque russe ne doit pas voir la couleur de ce bénéfice. En mettant Chelsea en vente peu après l'invasion russe, Roman Abramovitch avait insisté sur le fait qu'il ne réclamerait pas le remboursement des prêts contractés par le club, 2 milliards d'euros tout de même. Il avait également promis que tous les bénéfices iraient aux victimes de la guerre.



Le fruit de la vente sera déposé sur un compte bancaire britannique gelé. Le feu vert du gouvernement britannique sera ensuite nécessaire pour pouvoir transférer ces fonds. En plus de ces 3 milliards pour le rachat des actions, les futurs propriétaires investiront également 2 milliards d'euros pour le compte du club.

RFI