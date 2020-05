Football : en Premier League, la reprise se précise

Un peu plus tôt dans la journée, les 20 clubs du championnat anglais ont voté à l’unanimité en faveur d’une reprise des entraînements avec contact. Une belle victoire pour les défenseurs de la reprise d’un championnat suspendu depuis début mars. L’absence de voix dissonante reflète aussi le regain de confiance général envers les mesures de sécurité sanitaire mises en place après avoir été longuement débattues.

Dans les faits, les clubs pourront désormais « s’entraîner en groupe et avoir recours aux tacles, tout en continuant à limiter toute proximité qui ne serait pas nécessaire », explique la Premier League qui avait autorisé, la semaine dernière, les entraînements sans contact et par petits groupes de 5.

« Honnêtement, depuis que la Bundesliga a repris et que les championnats portugais et espagnols ont annoncé des dates de reprise, je pense que c’est le moment le plus difficile pour nous parce que nous voulons jouer, a confié mercredi à Sky Sports José Mourinho, entraîneur de Tottenham. C’est dur de voir d’autres pays jouer alors que nous, nous ne pouvons pas. »